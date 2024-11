As heranças da escravidão ainda sustentam as elites políticas do Brasil

Uma recente reportagem da Agência Pública sobre o legado escravocrata na política brasileira mostrou que poderosos políticos, como senadores, governadores e até ex-presidentes, pertencem a famílias que historicamente estiveram envolvidas de forma direta com a escravidão.

O veículo também destacou as recentes ocorrências de trabalho escravo denunciadas em propriedades de alguns desses mesmos políticos, confirmando o empenho dessas famílias em manter seus patrimônios a partir da mais cruel forma de exploração do trabalho humano.

Escravizadores se adaptaram às instituições democráticas

Muitas das famílias que lideram a política e os negócios no Brasil hoje têm suas origens diretamente ligadas à escravidão. Eles foram responsáveis pela formação de grandes latifúndios, especialmente no Norte e no Centro-Oeste do país, onde a produção agrícola, como a cana-de-açúcar, o café e o algodão, era mantida pelo trabalho escravo em grande escala.

O mais impactante é como esses grupos buscam manter e ampliar sua influência ao longo dos séculos, não apenas no setor econômico, mas também nas instituições políticas e nos governos. O domínio dessas famílias e a permanências dessas práticas são um reflexo claro da maneira como o país nunca rompeu completamente com os alicerces do sistema escravocrata.

Esses grupos de poder se adaptaram aos novos tempos, integrando-se às estruturas republicanas, militares, empresarias e, mais recentemente, ao sistema democrático, criando uma rede de relações que garantiu sua permanência e influência em diversas áreas de decisão.