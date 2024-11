Dos 31 ministros do STJ, 15 têm parentes que advogam na mesma Corte

No ano passado, o STF facilitou ainda mais a atuação de advogados com parentes juízes. Em um julgamento, o plenário considerou inconstitucional regra do CPC que considerava o magistrado impedido de julgar processos em que a parte seja cliente do escritório de advocacia do cônjuge ou parente até terceiro grau, mesmo que outro advogado do escritório sem parentesco com o magistrado atue na causa. Ou seja, fica liberado o colega do parente do ministro advogar na causa, ainda que eles pertençam ao mesmo escritório.

O voto que conduziu a maioria no STF foi dado pelo ministro Gilmar Mendes. "O fato é que a lei simplesmente previu a causa de impedimento, sem dar ao juiz o poder ou os meios para pesquisar a carteira de clientes do escritório de seu familiar", assinalou.

A enteada de Mendes, Maria Carolina Feitoza, é sócia em um escritório de advocacia do filho da ministra do STJ Isabel Gallotti, Luiz Felipe Gallotti Rodrigues. O escritório tem causas no STJ.

"O Brasil é país de privilégios"

Em 2012, o então presidente da Corte, Joaquim Barbosa, fez duros ataques à atuação de parentes de autoridades nos tribunais durante uma sessão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). "Sou visceralmente contra. Esses filhos, esposas, sobrinhos de juízes são muito acionados pelos seus clientes pelo fato de serem parentes, não pela qualidade técnica do seu trabalho", afirmou.

Na ocasião, ele ressalvou que aquela era uma opinião pessoal. A fala repercutiu, mas não foi proibiu a prática."O Brasil é país de privilégios, internalizados como se fossem a coisa mais normal do mundo; parece até que é direito constitucional", disse Barbosa.