O ano de comemoração pelos 40 anos de criação do axé music -- movimento musical nascido no Carnaval de Salvador -- começou ontem (1º) com uma grande homenagem reunindo diversas estrelas em um dos principais cartões postais da cidade, o Farol da Barra.



O projeto Pôr do Som, comandado por Daniela Mercury, completou 25 anos, sempre saudando o primeiro pôr do sol do ano com um show aberto e cheio de novidades. Neste ano, o espetáculo foi ainda mais especial por percorrer quatro décadas de canções que conquistaram o país e difundiram o ritmo criado da mistura entre as músicas dos trios elétricos com o som dos tambores dos blocos negros de Salvador.