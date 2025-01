Edir Macedo cobra R$ 5,8 milhões de editora por biografia lançada em 2007

Biografia foi lançada em 2007 Imagem: Reprodução

Disse também que o contrato previa descontos para a Igreja Universal, "que desde o início das negociações sabia-se que seria a maior compradora da obra".

Mas, segundo a editora, a Igreja acabou adquirindo as obras com desconto de 70%, muito maior do que o acordado.

"De alguma forma ainda não clarificada, a Igreja Universal adquiriu 100.000 exemplares da obra em agosto de 2011 com quase 70% de desconto, enquanto o contrato previa desconto de 59%".

"Tal venda, com desconto acima do contratualmente estabelecido, causou um duplo prejuízo, pois recebeu um valor menor na compra realizada e ainda por ter que pagar a Edir Macedo direitos autorais sobre o preço de capa da obra."

Edir Macedo disse à Justiça que, se houve o desconto maior que o previsto no contrato, isso ocorreu porque a editora autorizou o desconto e aceitou o pagamento daquela forma.