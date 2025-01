Gritzbach revelou endereços de casas-cofre do PCC para policiais corruptos

Delatar integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) para o MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), não foi o único erro cometido por Vinícius Gritzbach, na visão do crime organizado. O empresário também revelou a policiais corruptos os endereços de 15 casas-cofre da facção.

Casas-cofre são os imóveis do PCC destinados a esconder armas, cocaína, maconha e, principalmente, muito dinheiro em espécie, proveniente do tráfico internacional de drogas. As residências são construídas com bunkers e paredes falsas para despistar a polícia.

A revelação de Gritzbach causou prejuízo de R$ 90 milhões ao PCC. Apenas um dos faccionados, de vulgo Tacitus, perdeu R$ 6 milhões em duas casas-cofre invadidas e roubadas, segundo ele, pelos investigadores Valdenir Paulo de Almeida, 58, o Xixo, e Valmir Pinheiro, 55, o Bolsonaro.