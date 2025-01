Nos 40 anos do axé, Daniela Mercury exalta orixás em tempos de intolerância

O ano de comemoração pelos 40 anos de criação do axé music -- movimento musical nascido no Carnaval de Salvador -- começou ontem (1º) com uma grande homenagem reunindo diversas estrelas em um dos principais cartões postais da cidade, o Farol da Barra.



O projeto Pôr do Som, comandado por Daniela Mercury, completou 25 anos, sempre saudando o primeiro pôr do sol do ano com um show aberto e cheio de novidades.

Neste ano, o espetáculo foi ainda mais especial por percorrer quatro décadas de canções que conquistaram o país e difundiram o ritmo criado da mistura entre as músicas dos trios elétricos com o som dos tambores dos blocos negros de Salvador.

No palco, um encontro das vozes que imortalizaram hinos inesquecíveis que ainda hoje dão o tom do verão e das folias carnavalescas na capital baiana e em outras cidades que se rendem ao axé music.



Foi uma mostra da inventividade do gênero, que perdeu espaço no mercado musical especialmente pela força da agro music. Mas também por escolhas comerciais e estéticas de artistas e empresários baianos, que passaram a apostar em outras sonoridades e temáticas, deixando de lado elementos da cultura e religiosidade negras tão fortes na vivência das ruas da Bahia.