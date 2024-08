Em novembro de 1989, ao anunciar sua candidatura à Presidência da República, o empresário Silvio Santos foi vítima de uma "conspiração implacável" para que não conseguisse disputar o cargo, segundo o candidato a vice do apresentador, o ex-senador Marcondes Gadelha. Ele diz que três nomes teriam comandado essa oposição: No outro dia, quando vazou a candidatura, já tinha se formado uma conspiração implacável. Essa conspiração era formada por Roberto Marinho, Antônio Carlos Magalhães e João Leitão de Abreu [chefe do Gabinete Civil do presidente João Figueiredo].