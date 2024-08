Marçal reforça estratégia e promete 'tocar o terror' em todos os debates

"Eu vou é tocar o terror na vida desses homens que abandonam o povo".

Ele afirmou ainda que vai trazer uma "coisa diferente" para cada debate.

Nos últimos confrontos, Marçal chamou a atenção pelas acusações falsas e pelas polêmicas. No debate realizado pela TV Bandeirantes, o candidato do PRTB insinuou, sem provas, que Boulos usaria drogas.

Depois cortou a cena e a utilizou de várias maneiras em suas redes sociais, mesmo após liminares judiciais determinando a retirada das peças do ar. O Ministério Público Estadual pediu à Polícia Federal que investigue se ele cometeu crime eleitoral.

No debate promovido por Estadão/Terra/Faap, Marçal levou uma carteira de trabalho e sacudiu o objeto no rosto do candidato do PSOL, que tentou arrancá-lo das mãos do adversário.

As regras dos debates proíbem que os candidatos levem objetos. Marçal utilizou as cenas nas redes e disse que iria "exorcizar" Boulos.