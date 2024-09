O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Sergipe negou, nesta segunda-feira (23), o registro de candidatura de Danilo Dias Sampaio Segundo, que tem relacionamento com Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era candidato a prefeito de Barra dos Coqueiros. Ainda cabe recurso da decisão no TSE. A decisão da corte sergipana altera a sentença da 2ª Zona Eleitoral de Barra dos Coqueiros, que havia rejeitado a ação de impugnação ao genro do presidente, conhecido como Danilo de Lula. O pedido foi feito pelo MPE (Ministério Pública Eleitoral). O debate jurídico foi para definir se a relação era namoro ou união estável (que o tornaria inelegível).