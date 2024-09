Pablo Marçal diz que prisão de Gusttavo Lima após apoiá-lo é 'estranha'

Amigo pessoal do cantor Gusttavo Lima, o candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), disse que "é estranho" a Justiça decretar a prisão do artista depois que ele passou a apoiar a sua candidatura à prefeitura de São Paulo.

Marçal disse que conversou com o cantor, que ele está em Miami, tranquilo e que "tem certeza que a prisão vai cair nas próximas horas".

"Ele está em Miami, falei com ele agora há pouco. Ele é declaradamente o cara mais próspero da música brasileira, mas aqui no Brasil quando você assume algumas posturas de defender algumas pessoas, ele apoiou o Bolsonaro, apoia a nossa candidatura, é uma coisa muito estranha", afirmou em vídeo postado no Instagram.