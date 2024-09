TRE vê união estável e barra candidatura de genro de Lula em Sergipe

O caso gerou um debate entre os juízes. O relator do caso, Breno Bergson Santos, afirmou que não há provas de união estável e que as postagens nas redes sociais indicam apenas um "namoro qualificado".

Na contramão, a juíza Dauquíria de Melo Ferreira, entendeu que as postagens nas redes sociais e as notícias mostram um relacionamento que vai além de um namoro e caracterizam um relacionamento mais estável. Ela foi acompanhada por outros três juízes, e a votação ficou em 4 a 2 pela negativa à candidatura.

Em vídeo publicado na sua conta e de sua companheira, ele reclamou dos opositores e sugeriu que eles "tentem ganhar de mim no voto". O recurso no TRE, ressalte-se, foi do MPE.

Eu pergunto a vocês, pra que levar a eleição pro tapetão? Que medo é esse? Logo hoje que saiu o vídeo do presidente Lula me apoiando. Bora pra disputa no voto. Qual é o meu crime? Namorar com a filha do presidente? Isso é crime? Aonde [sic]?

Danilo de Lula

Em outro vídeo, Lurian explica que veio morar em 2019 e afirma que tem uma "relação muito próxima" com o pai. "Estar na política foi uma forma que encontrei para ficar muito mais ativamente na vida dele.