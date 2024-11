Agente de saúde indígena é morto por colega com flechada na Terra Yanomami O técnico de enfermagem e agente de saúde indígena Vilson da Silva Souza, 27, foi morto neste sábado (9) após ser atingido por uma flechada dada por um colega dentro da Terra Yanonami, em Roraima. O crime ocorreu na aldeia Maraxiú, onde atuavam na Unidade Básica de Saúde Indígena da comunidade. O corpo do agente foi levado de avião da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena), ligada ao Ministério da Saúde, para o IML (Instituto Médico Legal) de Boa Vista, onde foi necropsiado. Vilson era indígena, mas do povo macuxi, e atuava na TI Yanomami. Veja o texto completo de Carlos Madeiro