Namorada de delator é ouvida pela polícia após deixar aeroporto às pressas

O casal de namorados tinha viajado para Maceió, em Alagoas, e voltou para São Paulo em um voo da Latam. Maria ocupava o assento 4F (janela), e Vinícius, o de número 4E, no meio, ao lado dela.

A reportagem apurou que ambos namoravam havia seis meses. Eles costumavam frequentar festas, iam juntos para baladas e também tinham o hábito de viajar. O empresário estava apaixonado por ela e a conheceu logo após terminar o relacionamento com a esposa dele.

Maria também sempre andava em companhia de um amigo que era como uma espécie de secretário dela. O rapaz frequentava os mesmos locais com Vinícius e a namorada. Os três eram vistos com muita frequência nos mesmos ambientes.

Pessoas ligadas a Vinícius disseram à reportagem ter estranhado o fato de Maria ter saído às pressas do aeroporto ao ver o namorado caído, sangrando e praticamente morto na ala de desembarque do terminal 2 do maior aeroporto do Brasil.

O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) investiga o assassinato de Vinícius. Maria foi ouvida no departamento e o telefone celular dela foi apreendido. Os agentes querem saber com quem ela falou momentos antes e depois do crime.

O empresário havia contratado quatro policiais militares para cuidar da escolta pessoal dele e do filho de 12 anos. Os PMs foram ouvidos ontem na 3ª Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista) do aeroporto de Guarulhos e tiveram os telefones celulares apreendidos, como divulgou hoje em primeira mão esta coluna.