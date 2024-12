A Polícia Civil, que investiga o naufrágio de uma jangada com 12 pessoas na noite desta quinta-feira (26) no mar de Ponta Verde, em Maceió, afirma que o condutor da embarcação fugiu logo após o acidente. Ele também não era habilitado e bebeu antes de pilotar o barco, segundo relato de testemunhas. As 12 pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida por embarcações próximas após naufragar ao voltar das piscinas naturais. Uma delas se afogou após bater a cabeça e está internada em um hospital particular da capital alagoana. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.