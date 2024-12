Onze líderes do Senado apadrinharam R$ 2,5 bi de emenda de comissão

A coluna procurou o Supremo, a Casa Civil e a presidência do Senado para comentar o ofício dos senadores, mas não houve retorno até o momento.

Como revelou a coluna, a liberação das emendas de comissão foi acordada entre a área política do governo e o comando do Congresso em troca da aprovação do pacote fiscal de redução dos gastos públicos. O Congresso apenas encaminha as indicações, mas o repasse do dinheiro direcionado pelos parlamentares é uma atribuição do Executivo, que cumpriu sua parte no trato.

O governo, porém, decidiu não recorrer da decisão do Supremo de bloquear as emendas dos deputados. No Congresso, a atitude foi interpretada como um drible para conseguir aprovar o pacote fiscal.