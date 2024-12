Jangada com 12 pessoas naufraga em Maceió após passeio às piscinas naturais

Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e tinha afogamento nível 3 (quando a vítima tinha pulso, mas apresenta muita espuma na boca e/ou nariz). A vítima foi levada pelo Samu a um hospital, e não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com a polícia, o condutor da jangada fugiu após o incidente e é procurado para prestar esclarecimentos. Ele não era habilitado para esse tipo de navegação.

Dois inquéritos foram abertos para apurar as causas e as circunstâncias do naufrágio: uma pela Marinha e outro pela polícia.