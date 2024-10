O X teve suas contas correntes e valores liberados ontem e, segundo fontes ligadas à rede social, aguarda a chegada dos recursos ao Brasil para efetuar o pagamento das multas impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal). O X deve três multas que, somadas, chegam a R$ 28,3 milhões. Quando a dívida for quitada, a rede de Elon Musk terá cumprido os três requisitos impostos pelo ministro Alexandre de Moraes para autorizar o retorno da plataforma à internet. O primeiro era a retirada do ar de perfis disseminadores de conteúdo criminoso. O segunda, indicar uma representante para a rede no Brasil.