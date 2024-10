Bets rebatem BC e citam gasto de R$ 450 mi de apostadores do Bolsa Família

A ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias), que representa parte do setor de bets no Brasil, divulgou nesta quinta (3) um comunicado apontando "graves equívocos" no estudo do Banco Central sobre os gastos dos beneficiários do Bolsa Família com apostas online. Segundo a entidade, esse grupo gastou, no máximo, R$ 450 milhões em um mês, valor bem abaixo dos R$ 3 bilhões informados pelo BC na semana passada. O BC não quis comentar.

A associação aponta, ainda, o que considera um erro de R$ 8 bilhões no levantamento do BC relativo ao tamanho do mercado de bets e uma avaliação equivocada no perfil e na renda dos apostadores.

"Ao contrário do que fez parecer a nota publicada pelo Banco Central, os beneficiários do Programa Bolsa Família não estão gastando parte significativa da transferência de renda com apostas online", informa a ANJL. O valor seria menor do que o pago em impostos. "Se consideradas as demais formas de tributação, o governo federal arrecada muito mais com as apostas esportivas do que os beneficiários gastam."