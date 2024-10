X aguarda dinheiro chegar ao Brasil para pagar multas impostas pelo STF

O ministro bloqueou também recursos da empresa Starlink e determinou que parte do valor bloqueado, cerca de R$ 11 milhões fosse transferido para uma conta da União como garantia de pagamento da multa do X, o que foi realizado. Com o pagamento da multa total pelo X se confirmando, o dinheiro deverá ser devolvido à Starlink, empresa que também possui Elon Musk entre seus sócios e que teve seus bens bloqueados após Moraes não encontrar valores suficientes nas contas do X.

Na última terça-feira (1º), o X informou ao STF que pagaria integralmente as multas pendentes para poder voltar a funcionar no Brasil. Moraes, então, reiterou a ordem para o Banco Central do Brasil e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) liberaram os valores retidos em nome da rede social.

O ministro determinou a suspensão do funcionamento do X no Brasil em 30 de agosto porque a plataforma se recusou a cumprir ordens de retirada do ar de perfis com conteúdo criminoso e porque não tinha mais um representante no país.

A rede também foi multada porque, depois do bloqueio, burlou a ordem judicial e ficou no ar por dois dias, em 19 e 23 de setembro.