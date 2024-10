PM da reserva dá tapa na cara de advogada em ato eleitoral em Alagoas; veja

A violência perpetrada contra a advogada, em pleno exercício de sua função, atinge não apenas a esfera pessoal, mas também a dignidade de toda a classe advocatícia. Trata-se de uma afronta às prerrogativas profissionais e à integridade de uma advogada que, no desempenho de seu papel essencial à Justiça, foi vítima de atitudes covardes e repulsivas. A OAB Alagoas cobrará a devida punição do agressor perante as autoridades competentes

OAB-AL

Após a agressão, Edilza Alves, candidata da situação na cidade, gravou um vídeo pedindo ajuda.

Eu estou pedindo socorro, porque a política aqui de Lagoa da Canoa não é política, não é democracia. Nós estamos disputando com uma quadrilha, com bandidos da qualidade do coronel Ozelito, que está aposentado e anda armado.

Edilza Alves

Também por vídeo, Jairzinho Lira afirmou que afastou a equipe de colaboradores da qual o tenente-coronel agressor fazia parte. Ele ainda rechaçou a afirmação da rival de que ele faria parte de uma "quadrilha."