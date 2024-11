Bomba impulsiona plano do STF de impor limites a redes sociais Quando a bomba de Francisco Wanderley Luiz explodiu em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) na semana passada, a Corte já havia agendado para o próximo dia 27 o julgamento que pode resultar na regulação de redes sociais e plataformas de internet. Após o ataque, integrantes do tribunal passaram a considerar ainda mais urgente impor limites à atuação das redes sociais no país. Segundo ministros ouvidos pela coluna em caráter reservado, as explosões enfatizaram a importância de regulamentar redes sociais, mas não mudam a tendência já delineada para o julgamento: colocar um freio na atuação das plataformas. Veja o texto completo de Carolina Brígido