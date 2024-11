Rio recebe líderes do G20 sob a sombra de Trump

A reunião ocorre duas semanas após a eleição de Donald Trump, que já declarou oposição a algumas das iniciativas em discussão pelo grupo, como medidas de combate ao aquecimento global e taxação dos super-ricos.

Em Brasília, a expectativa é pela discussão dos destaques do projeto que modifica as regras das emendas parlamentares. Câmara e Senado aprovaram o texto-base na semana passada porque têm pressa em apresentar o texto ao STF, que suspendeu os repasses em agosto até que o Legislativo editasse medidas que garantissem transparência a rastreabilidade das verbas.

No esporte, a Seleção Brasileira de futebol volta a campo contra o Uruguai, na terça, para mais uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo, e o tenista Rafael Nadal se despede das quadras durante as partidas finais da Copa Davis, que ocorrem de quinta a domingo.

O Uruguai vai às urnas no domingo no segundo turno das eleições presidenciais. Os candidatos Yamandú Orsi, da Frente Ampla, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, estão em empate técnico, de acordo com as últimas pesquisas.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 18