Mesmo diante dos graves indícios de que Jair Bolsonaro participou da tentativa de golpe de Estado, a chance de o ex-presidentes ser preso neste momento é praticamente nula. Na avaliação de dois ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) ouvidos em caráter reservado pela coluna, a tendência continua a mesma de antes da divulgação do relatório da Polícia Federal: Bolsonaro deve ser preso apenas se for condenado ao fim da ação penal. Ministros da Corte consideraram o relatório grave, mas não ficaram surpresos. Já era esperado no tribunal que os investigadores chegariam em indícios contundentes do conhecimento e da participação ativa de Bolsonaro na trama golpista. O cenário poderia mudar se houver indício de que o ex-presidente atua para prejudicar as investigações, ou se ele tentar fugir do país com o objetivo de evitar eventual punição.