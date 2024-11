Com 'apagão' de obras, parlamentares ameaçam paralisar votações por emendas

O congelamento de R$ 11,5 bilhões em emendas parlamentares pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e a promessa do governo de bloquear esse tipo de recurso no pacote de redução de despesas tensionam as relações com o Congresso.

Governadores e prefeitos desembarcaram em Brasília nesta semana para pressionar deputados e senadores pela liberação dos recursos federais, com relatos de paralisação de obras e serviços por falta de recursos. Prefeitos relataram ao UOL que não há dinheiro para pagar fornecedores e que as obras estão parando.

Relator do orçamento deste ano e especialista no tema, o deputado Danilo Forte (União-CE) disse à coluna que as votações no Congresso já estão paralisadas. Segundo ele, a demora para o desbloqueio dos recursos pode comprometer até mesmo a consolidada eleição do candidato do governo à presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), em fevereiro.