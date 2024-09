Uma investigação conduzida pela equipe criada pela ONU para apurar os crimes na Venezuela concluiu que o governo de Nicolás Maduro implementou uma repressão "sem precedentes" depois da eleição de 28 de julho. O documento está sendo apresentado nesta terça-feira (17) aos governos do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Trata-se da apuração mais ampla já realizada sobre a situação venezuelana, desde que eleição no mês de julho foi concluída sem a apresentação das atas das sessões eleitorais, a declaração por parte de Maduro de sua suposta vitória e a fuga do candidato da oposição para a Espanha.