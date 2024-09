Maduro adotou repressão 'sem precedentes', conclui investigação da ONU

"O governo da Venezuela intensificou drasticamente os esforços para esmagar toda a oposição pacífica ao seu governo, mergulhando a nação em uma das mais graves crises de direitos humanos da história recente", disse a Missão Internacional Independente de Apuração de Fatos da ONU.



"As violações e os crimes documentados, incluindo o crime contra a humanidade de perseguição por motivos políticos, não são atos isolados ou aleatórios, mas parte de um plano contínuo e coordenado para silenciar, desencorajar e anular a oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro", diz o relatório.



"Estamos testemunhando uma intensificação do aparato repressivo do Estado em resposta ao que ele percebe como pontos de vista críticos, oposição ou dissidência", disse Marta Valiñas, presidente da Missão de Apuração de Fatos.

"Embora isso seja uma continuação de padrões anteriores, que a missão já caracterizou como crimes contra a humanidade, a recente repressão, devido à sua intensidade e natureza sistemática, representa um ataque muito sério aos direitos fundamentais do povo venezuelano, cometido apesar de vários apelos dentro e fora do país para respeitar os direitos humanos", explicou.

O levantamento incluiu dados entre setembro de 2023 e agosto de 2024 e apontou como "um novo marco na deterioração do Estado de Direito foi alcançado após as eleições presidenciais em julho". "As autoridades públicas abandonaram toda a aparência de independência e, na prática, muitas garantias judiciais perderam sua eficácia, deixando os cidadãos desamparados diante do exercício arbitrário do poder", disse.



No período que antecedeu as eleições, de dezembro de 2023 a março de 2024, pelo menos 48 pessoas foram detidas com base no que o governo descreveu como conspirações contra ele, e mandados de prisão foram emitidos para outros. Esses indivíduos incluem militares, bem como defensores de direitos humanos, jornalistas e membros da oposição política.

Mais de cem crianças detidas

Somente em julho, a missão documentou mais de 120 pessoas presas no contexto de eventos de campanha da oposição. Na primeira semana de protestos após as eleições, de acordo com dados das próprias autoridades, mais de 2.000 pessoas foram detidas. Esses indivíduos, incluindo mais de cem crianças, algumas com deficiências, foram acusados de terrorismo e incitação ao ódio.

Essas prisões envolveram e foram seguidas por graves violações do devido processo legal, atingindo níveis sem precedentes no país. Os processos criminais iniciados contra os detidos violaram sistematicamente as garantias básicas do devido processo legal.