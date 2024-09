Reforma da ONU gera desentendimento no Brics e reunião termina sem acordo A reunião ministerial do Brics termina, pela primeira vez, sem a adoção de um comunicado final conjunto, numa sinalização explícita das dificuldades do bloco diante de sua expansão. Nesta quinta-feira, o grupo se reuniu na ONU, às margens da Assembleia Geral. Presidido pelo Brasil, o encontro se transformou em um impasse sobre justamente um dos pontos mais importantes para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva: a reforma e ampliação do Conselho de Segurança. Veja o texto completo de Jamil Chade