Datafolha torna debates finais eventos decisivos no 1º turno

A dez dias do encontro do eleitor com a urna, o novo Datafolha captou uma estabilidade no cenário eleitoral de São Paulo. Ricardo Nunes (27%) estacionou. Guilherme Boulos (25%) e Pablo Marçal (21%) oscilaram dentro da margem de erro. Na campanha mais acirrada já vista na capital paulista desde a redemocratização, os três debates ainda previstos para o primeiro turno tornaram-se eventos decisivos.

Numa campanha em que as pesquisas têm mais visibilidade do que os programas de governo e a baixaria prevalece sobre a civilidade, mudanças repentinas de cenário dependem de fatos novos. Para o bem e para o mal, os debates se convertem em palcos eletrificados, sujeitos a curto-circuitos.

Os pesquisadores do Datafolha foram a campo na última terça-feira, dia seguinte ao debate do Flow, marcado pela expulsão de Marçal e pelo soco do cinegrafista dele no rosto do marqueteiro de Nunes. A baixaria e o sangue não produziram reviravoltas capazes de inverter posições no pelotão que lidera a corrida à prefeitura.