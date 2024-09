Cansaço do paulistano com eleição violenta praticamente congela Datafolha

O paulistano vive uma eleição que não é marcada pela disputa de posições ideológicas, muito menos pelo embate de propostas, mas por dedo no olho e gritaria.

No início, era Marçal acusando Tabata pela morte do pai, Boulos de ser usuário de cocaína, Datena de estuprador e ameaçando Nunes de prisão. A situação escalou, houve a cadeirada de Datena em Marçal e, depois, a porrada do assessor do influenciador. Este inundou a internet com vídeos produzidos de forma ilegal, que tiveram o efeito contido pela onipresente propaganda eleitoral de rádio e TV de Nunes.

Por enquanto, é possível afirmar que o prefeito vem se beneficiando de sua base de vereadores e da máquina estatal, além do latifúndio de inserções eleitorais; Boulos vai se mantendo como a cota de esquerda da capital, que costuma empurrar um nome para o segundo turno, mesmo que o apoio de Lula não esteja se traduzindo em votos; e Marçal demonstra resiliência — sua rejeição sobe, mas ele não cai.

Isso mostra que o bolsonarismo pode estar rachado entre Nunes e ele, mas o bolsonarismo-raiz, o pessoal que vê comunistas dentro de vacina e acha que o Brasil vive a ditadura de Alexandre I, o Moraes, fechou com o ex-coach e não abre.

A eleição de 2022 foi marcada por extrema violência em todo país, com uma fila de assassinatos políticos que começaram com a morte do petista Marcelo Arruda nas mãos do bolsonarista Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu. Uma população cansada e querendo voltar para a vida normal ainda teve que passar pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023.

Quando esta eleição começou, e parte da violência se colocou de volta, setores não polarizados do eleitorado podem ter pego ranço do que veem como um grande teatro. E sem tempo para besteira, tocam suas vidas.