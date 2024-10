Governo Lula condena ataque de Israel a chefe da ONU O governo de Luiz Inácio Lula da Silva condenou a decisão de Israel de proibir que o secretário-geral da ONU, António Guterres, pise no país. A medida adotada pelo governo de Benjamin Netanyahu foi uma resposta ao fato de o chefe das Nações Unidas não ter condenado, na terça-feira, os ataques do Irã. Guterres acabaria adotando essa postura um dia depois, mas também condenando os atos de Israel. Lula também foi declarado como persona non grata por Israel depois de ter feito críticas contra o governo de Netanyahu. Na semana passada, quando o presidente brasileiro discursou na ONU, Israel não aplaudiu. Dias depois, quando Netanyahu subiu ao púlpito das Nações Unidas, a delegação brasileira estava ausente de sua mesa e boicotou seu discurso. Veja o texto completo de Jamil Chade