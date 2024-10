Tabata, Tebet e o chamado desesperado para o voto útil em Boulos

Do almoxarifado em um subsolo de Brasília onde estão exilados, Geraldo Alckmin (PSB) e Simone Tebet (MDB) têm tempo livre para promover um seminário sobre o que significa "frente ampla" na cartilha do PT. Do voto útil e do convite para se associar ao petismo. E como não petistas ganham protagonismo em gestões do partido, se sacrificarem suas ambições.

Marina Silva (Rede), que engoliu mil frituras e rasteiras para a então senhora Dilma Belo Monte Roussef (PT), poderia ministrar a aula inaugural. A mesma Marina, atualmente desidratada no Planalto pela turma que quer petróleo no Amazonas. Em 2018, Lula preferiu eleger Bolsonaro do que perder o controle da esquerda para Ciro Gomes (PDT). O velho caudilho vai repetir a estratégia agora, ajudando a eleger Ricardo Nunes (MDB), o impopular prefeito da Pauliceia. Lula já sumiu da campanha de Guilherme Boulos (PSOL), deixando mais um aliado naufragar.

Nem Tabata, nem os eleitores dela, parecem muito sensibilizados pelos pedidos de ultimíssima hora por um voto útil contra a única candidata mulher competitiva no pleito. A convocação feita por partidários de Boulos soa a desespero e é um antimarketing. Meio que assume que podemos ter um segundo turno entre Nunes e o coach Pablo Marçal (PRTB).