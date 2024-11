O senador da Flórida, Marco Rubio, cotado para assumir o Departamento de Estado norte-americano no governo de Donald Trump, teceu duras críticas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atacou o STF e repetiu a narrativa de censura adotada pelo bolsonarismo. O republicano ainda teceu elogios a Jair Bolsonaro e defendeu que, em seu primeiro mandato, Trump se aproximasse do Brasil. De acordo com o jornal The New York Times, Trump deve anunciar Rubio nesta semana como o chefe de sua diplomacia, num gesto que confirma a radicalização de seu governo, em comparação aos quadros de 2016, no primeiro mandato do republicano.