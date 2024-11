Área alagada do Pantanal cai 39% em 5 anos, diz estudo: 'Sinal alarmante'

"A perda de áreas alagadas também afeta as comunidades humanas locais, que dependem da pesca, do ecoturismo e da pecuária em campos naturais renovados pelas cheias. A falta de água impacta a produtividade desses setores, prejudicando a economia e a segurança alimentar da região", explica.

Jacaré morto em meio à vegetação queimada no Pantanal em Corumbá (MS) Imagem: Ueslei Marcelino - 1.jun.2024/Reuters

Pastagens avançam

De acordo com o estudo, a mudança no padrão de cheias e secas tem impacto na incidência de queimadas. Somente entre 2019 e 2023, a área queimada total no Pantanal foi de 5,8 milhões de hectares.

Segundo a análise, entre 1985 e 1990, as áreas naturais passaram por um processo de conversão pelo fogo e viraram, majoritariamente, pastagens —um tipo de uso do solo que está cada vez mais presente no bioma.

Em 1985, 57% das áreas do bioma com uso humano era ocupada por pastagens, o que correspondia a 4,8 milhões de hectares. No ano passado, a fatia passou para 77%, ou 11,4 milhões de hectares.