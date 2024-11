O governo brasileiro vai liderar uma ofensiva diplomática para tentar blindar a agência da ONU que lida com os refugiados palestinos, a UNRWA, dos ataques de Israel e do governo de Donald Trump. Nesta segunda-feira (18), o Brasil estará na linha de frente da reunião do Conselho da Agência na condição de vice-presidente e atuando em coordenação com a presidência espanhola. Numa demonstração da importância política do encontro, o Itamaraty decidiu enviar a Genebra a secretária-geral da chancelaria, Maria Laura da Rocha.