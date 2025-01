O governo de Luiz Inácio Lula da Silva decidiu estar presente na posse do presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, no dia 10 de janeiro. A informação foi confirmada ao UOL por fontes do Itamaraty, que indicam que caberá à diplomata do Brasil em Caracas representar o país. Em julho de 2024, a eleição em Caracas foi concluída com o anúncio por parte de Maduro de que teria sido o vencedor para mais um mandato como presidente. A oposição denunciou uma fraude e insistiu que seu candidato, Edmundo Gonzalez, teria vencido.