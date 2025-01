Angela Gandra, a nova secretária de Relações Internacionais do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi tida dentro do Itamaraty como a responsável por costurar uma aliança inédita do Brasil com os movimentos ultraconservadores do mundo e partidos de extrema direita durante a presidência de Jair Bolsonaro. Mesmo depois da queda de Ernesto Araújo do comando do Itamaraty, em 2021, a ofensiva do governo Bolsonaro com grupos reacionários pelo mundo continuou e, em grande parte, esse trabalho coube à nova secretária de Nunes.