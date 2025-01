Nomeada por Nunes costurou aliança global de reacionários e extrema direita

Na Espanha, também em 2021, a secretária participou de um encontro com políticos católicos, além de discussões sobre "Estado de direito". Mas um dos encontros da brasileira foi com o membro do Tribunal Constitucional da Espanha, Andrés Ollero. Antiaborto e apontado por diferentes jornais espanhóis como um representante da Opus Dei, o magistrado votou por recursos para educação segregada.

Há dez anos, quando seu nome foi apresentado para ocupar o cargo, um vasto debate foi iniciado sobre suas declarações sobre temas sensíveis. Num deles, Ollero faz um duro ataque contra mães que abortam.

Ele ainda atacou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. "Falar em matrimônio homossexual não faz sentido algum em termos jurídicos, é algo inconcebível. Está sendo imposta, a partir do poder, uma opção moral e com tal medida somente se aspira que a sociedade deixe de considerar determinadas condutas íntimas —despidas de qualquer relevância jurídica— como imorais", completou.

Elogios em evento de herdeiros de Franco

Num outro evento, ainda no governo Bolsonaro, Angela Gandra afirmou a parceiros internacionais que as autoridades em Brasília estavam comprometidas em expandir a agenda ultraconservadora pelo mundo, levando as pautas antiaborto e de combate ao que chamam de "ideologia de gênero" para novas organizações internacionais. Ela se desculpou depois pelo uso do termo.

A informação foi dada diante de movimentos ligados a grupos religiosos e mesmo partidos xenófobos, como o espanhol Vox, herdeiros políticos do franquismo. No encontro, ela foi amplamente elogiada pelos anfitriões.