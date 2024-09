A Constituição brasileira não prevê em nenhum dos seus artigos atribuição para os cônjuges do presidente da República. A despeito disso, a primeira-dama Janja incluiu em sua agenda nos últimos meses viagens internacionais que a deixam com uma aparência de ministra sem pasta do terceiro governo de Lula. A diferença é que as despesas dos deslocamentos de Janja são encobertas pela falta de transparência. Nesta semana, Janja acompanha o marido em Nova York. Lula comparece a eventos da ONU. Nesta terça-feira, discursa na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas Janja não voou no jato presidencial. Viajou dias antes de Lula, para participar, na Universidade de Columbia, de um painel sobre fome. Um tema que, no governo, é de responsabilidade do ministro Wellington Dias (Desenvolvimento e assistência Social).