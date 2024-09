Órgão do governo debate indulto de Natal para adolescente infrator

Na última sexta-feira (20), o conselho fez a primeira audiência pública do ano para ouvir de setores da sociedade sugestões de critérios do próximo indulto. Foi apresentada a ideia de estender o benefício para adolescentes cumprindo medida socioeducativa, mas os conselheiros ainda não discutiram a proposta.

Existe uma questão jurídica que pode impedir a aprovação do indulto para jovens infratores: o indulto é previsto em lei para quem comete crime; pessoas menores de idade, tecnicamente, são punidas por cometerem atos infracionais.

Uma ala do conselho tem interesse em estender aos adolescentes o indulto garantido aos presos a partir da analogia entre os atos infracionais e os crimes correspondentes que são sujeitos ao indulto. A proposta poderá ser discutida na próxima audiência pública do CNPCP, prevista para acontecer em 2 de novembro em Belo Horizonte.

Fora a polêmica do indulto para adolescentes infratores, a tendência é que o conselho replique neste ano os mesmos parâmetros do decreto do ano passado, quando foram excluídos do benefício integrantes de facções criminosas e condenados por crime hediondo, tortura, terrorismo, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção, preconceito de raça ou cor, redução à condição análoga à de escravo, genocídio, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes de licitação, violência contra a mulher, organização criminosa e crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Para alguns integrantes do conselho, no entanto, as regras editadas no ano passado permitiram que o indulto fosse concedido para uma quantidade pequena de presos, porque alguns critérios teriam ficado pouco claros - e, portanto, sujeito à interpretação dos juízes de execução. A ideia é criar critérios mais objetivos neste ano, para que pessoas com direito ao indulto não sejam excluídas do benefício.