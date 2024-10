Noutros tempos, a contratação da pessoas para distribuir material de campanha nas ruas era coisa da direita. A notícia de que a campanha de Guilherme Boulos gastou R$ 6,2 milhõe para remunerar hipotéticos militantes mostra que já não há diferenças ideológicas nas arcas eleitorais. O PT costumava vangloriar-se de sua militância, capaz de descer ao meio-fio pela causa. Quando os escândalos do poder turvaram o projeto, o PSOL surgiu de uma costela do petismo para restaurar os ânimos. Hoje, unidas em torno de Boulos, as suas legendas recorrem a militantes pagos.