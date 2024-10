Justificativa de Netanyahu desmorona com ataques que matam civis inocentes

Nasrallah cumpriu o prometido, o que levou cerca de 60 mil israelenses a deixar suas casas, em fuga para escapar das bombas disparadas pelo Hezbollah.

A legítima reação de Israel neste mês consistiu numa invasão territorial do sul do Líbano, dada como limitada e temporária.

Conforme anunciado, a meta de Israel seria o recuo do Hezbollah, de modo a impedir os disparos contra a região norte de Israel. Com isso, os 60 mil israelenses desalojados poderiam voltar para casa.

Atenção: além da ação no sul do Líbano, Israel promove ataques em Beirute, na região onde foi destruído o QG do Hezbollah, cuja cúpula de governo foi toda eliminada, incluindo o líder máximo Nasrallah e seu sobrinho e sucessor, dias depois.

Nos últimos pronunciamentos, Netanyahu aponta, com acerto, que a meta do Hamas e do Hezbollah é a eliminação dos judeus de Israel e do seu Estado nacional. E que o Irã financia, prepara e incentiva, dados os seus interesses imperialistas e religiosos no Oriente Médio, o terrorismo do Hamas e do Hezbollah.

A justificativa de Netanyahu, que invoca a guerra de defesa com base no artigo 51 da Carta Constitucional das Nações Unidas, desmoronou em face dos ataques geradores de mortes de civis inocentes, quer palestinos, quer libaneses. E não há justificativa legítima para atacar a forças de paz da Unifil.