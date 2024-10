Governo federal vai abrir investigação sobre apagão em São Paulo

A abertura da auditoria foi solicitada pelo presidente Lula em reunião na manhã desta segunda-feira (14) com o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho. A abertura do processo será anunciada agora pela tarde pelo Palácio do Planalto.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nessa segunda-feira em São Paulo que faltou planejamento da Enel e que medidas usadas pela concessionária "beiraram a burrice".

"Você tem que ter gente para podar árvores. Eu disse que a Enel faltava, no mínimo, e usei um termo, inclusive, bastante contundente, de que faltou planejamento e beirou a burrice", afirmou.

Mais de 500 mil casas em São Paulo (SP) seguem sem luz, sem previsão de retorno. A maioria, 354 mil clientes, estão na capital, segundo boletim da Enel desta segunda-feira.