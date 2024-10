Governo Lula vai cobrar de Enel ressarcimento de prejuízos

Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, está "sendo avaliada a promoção de uma ação por dano moral coletivo", já que a empresa é reincidente e acumula sanções. Foram R$ 16,2 milhões em multas em 2018, R$ 14,5 milhões em 2019, R$ 12 milhões em 2020, R$ 16,2 milhões em 2021, R$ 95,8 milhões em 2023 e R$ 165 milhões neste ano.

A Enel judicializou a questão em processo movido contra a Aneel e não pagou o montante. As punições foram aplicadas pela demora no restabelecimento de energia e o valor foi alto pelo piora da qualidade do serviço nos últimos anos.

Essas companhias de concessão de energia elétrica sempre, em eventos como esse, apresentam esse motivo para a demora no restabelecimento [de luz], que são as árvores que caem sobre a fiação. Então nós queremos saber da Prefeitura de São Paulo se ela tem um mapeamento desse risco, que providências ela tomou e tomará em relação a isso, se ela tem feito podas, como manda a lei, com a periodicidade que se exige.

Estamos notificando hoje a Enel para ter diagnóstico da tempestade de sexta, para que apresente o número de consumidores afetados e quais canais de atendimento está disponibilizado e qual é o plano emergencial.

Wadih Damous, secretário Nacional do Direito do Consumidor

A CGU (Controladoria-Geral da União) também vai abrir uma auditoria para fiscalizar o cumprimento das obrigações da Enel, concessionária de energia elétrica em São Paulo (SP), após um apagão que já dura três dias na capital paulista.

A auditoria servirá para fiscalizar o trabalho da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que também tem tomado medidas para cobrar da empresa que o fornecimento de luz seja restabelecido.