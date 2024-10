Lula, 78, caiu no banheiro do Alvorada no sábado. Diz-se que estava acomodado num banco. Ainda não se sabe como foi ao chão estando sentado. Foi atendido no hospital Sírio Libanês, em Brasília. O boletim médico foi divulgado apenas no início da tarde de domingo. Tinha dois escassos parágrafos. Num anotou-se que Lula teve "ferimento corto-contuso em região occipital". Noutro, informou-se que "foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades". De resto, "permanece sob acompanhamento de equipe médica."