'Reaças' escrevem o conto 'A Queda e a Queda de Luiz Inácio Lula da Silva'

Esse "Brasil de direita" tem nome: emendas do Orçamento. Repito o que tenho dito há alguns anos: temos o mais elevado fundo partidário do mundo, e ele não se limita àqueles R$ 4,9 bilhões. A "vereança federal" construiu poderosas máquinas eleitorais. Tudo o mais constante, ela garante a sua própria reprodução com dinheiro do Orçamento. Em que pesem erros cometidos pelos, serei genérico, "progressistas", e há muitos, são as dezenas de bilhões de recursos orçamentários o segredo da suposta guinada do país para a direita.

Também se canta em prosa e verso — e o próprio Lula falou recentemente sobre a mudança no mundo do trabalho — o fato de haver hoje uma mão de obra que não está interessada em garantias, mas no, sei lá como chamar, "espírito empreendedor". Uma das despesas que mais pesam nas contas do país é a da Previdência. Há milhões de informais no país sem contribuição previdenciária e sem capacidade de poupança, o que acena, em algumas décadas, não para a pátria de empreendedores robustos, mas para uma velhice miserável porque o sistema não terá como ampará-los.

Lula, o "velhinho que cai", também seria aquele avesso à modernidade e que ainda acredita, que horror!, que o Estado tem um papel a cumprir no desenvolvimento do país. Seria uma expressão do seu pensamento atrasado. Pois é... A mais recente edição da Economist traz um texto intitulado "A extraordinária economia dos Estados Unidos continua desafiando os pessimistas".

Lá se lê:

"Há que se maravilhar com a economia dos Estados Unidos. Há não muito tempo, pensava-se que ela estava à beira da recessão. Em vez disso, ela terminou 2023 quase 3% maior do que 12 meses antes, tendo desfrutado de um dos anos mais prósperos do século até agora. E continua a desafiar as expectativas. No início deste ano, os economistas previam um crescimento anualizado no primeiro trimestre de 1%; essa previsão dobrou desde então. O mercado de trabalho também está com ótima saúde. A taxa de desemprego está abaixo de 4% há 25 meses consecutivos, o período mais longo com essa característica em mais de 50 anos."

O que isso tem a ver com o Estado? Biden tentou injetar US$ 3,5 trilhões de dinheiro público na economia americana. O Congresso aprovou "só" a estratosférica quantia de US$ 2 trilhões — o correspondente ao PIB brasileiro de 2023. Se vencer, Kamala Harris pretende dar sequência a essa política. E não seria diferente, nesse particular, com Donald Trump.

Por aqui, os "çábios" confundem o desempenho do Centrão com "a ética protestante e o espírito do capitalismo" e o formidável desempenho da economia americana com "o espírito animal dos empresários". Há muita grana pública nessa história, como há na União Europeia, na Índia e, claro!, na China.