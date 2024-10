Saúde presidencial exige boletins médicos com transparência total

Lula, 78, caiu no banheiro do Alvorada no sábado. Diz-se que estava acomodado num banco. Ainda não se sabe como foi ao chão estando sentado. Foi atendido no hospital Sírio Libanês, em Brasília.

O boletim médico foi divulgado apenas no início da tarde de domingo. Tinha dois escassos parágrafos: num anotou-se que Lula teve "ferimento corto-contuso em região occipital"; noutro, informou-se que "foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades". De resto, "permanece sob acompanhamento de equipe médica."

Em linguagem de gente, Lula sofreu um corte atrás da cabeça. Levou cinco pontos. Mas o hospital se absteve de informar. Teve que cancelar a decolagem para a Rússia, no domingo, porque, em casos assim, há o risco de sangramentos intracranianos pequenos se tornarem grandes. Daí o monitoramento médico.