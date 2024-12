Falta de clareza de boletins atiça dúvidas sobre a saúde de Lula Nesta quarta-feira, entre a hora do almoço e o meio da tarde, o hospital Sírio-Libanês divulgou dois boletins médicos paradoxais sobre o tratamento médico de Lula. No primeiro boletim, lia-se que Lula está "lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem". No segundo, anotou-se que o paciente "passou o dia bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares." Veja o texto completo de Josias de Souza