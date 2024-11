O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, assassinado na sexta-feira (8) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, trazia na bagagem R$ 1 milhão em joias. Eram pedras preciosas, colares, correntes, anéis, brincos, pulseiras e até um relógio Rolex. A Polícia Civil apreendeu o material. Após Vinícius ter sido atingido por 10 tiros de fuzis disparados por dois homens, a namorada dele, Maria Lúcia Helena Antunes, pegou a mala com as joias e demais pertences do empresário e saiu às pressas do aeroporto em companhia de um PM que integrava a escolta da vítima.