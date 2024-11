Musk chega ao poder em pacto baseado em dinheiro, vingança e mentiras

Já a Securities and Exchange Commission (SEC) abriu processos contra a Tesla por postagens nas redes sociais e por denúncias sobre a falta de transparência em relação a acionistas. A mesma SEC ainda investiga Musk por outras suspeitas no mercado financeiro, enquanto a Federal Trade Commission (FTC) examina propagandas enganosas por parte das empresas do bilionário.

Já o Departamento de Justiça acusa a SpaceX de discriminar refugiados em suas contratações, enquanto a Federal Aviation Administration tem criado obstáculos para aprovar novos lançamentos diante do impacto ambiental. A lista de frustrações de Musk ainda é completada com o veto de subsídios de US$ 900 milhões para a Starlink em um projeto de conexão para as zonas rurais dos EUA.

Houve ainda um episódio pessoal que, segundo a imprensa americana, teria levado o empresário a se aproximar ao movimento ultraconservador. Em 2022, sua filha declarou ser transgênero e abandonou o sobrenome Musk.

Assim, quando Musk compra a plataforma Twitter, a promessa de que aquela seria uma rede "politicamente neutra" logo ganha outros contornos e se transforma num espaço de ataques e um local protegido para a extrema direita. Um dos primeiros atos foi demitir todos os funcionários responsáveis por monitorar a desinformação e restaurou mais de 62 mil contas, entre elas de grupos neonazistas, de pessoas envolvidas no 6 de janeiro e, claro, de Trump.

Em silêncio, o bilionário ainda retirou as proteções contra assédios contra pessoas transgênero e abriu espaço para a difusão do ódio da frustração de uma ala mais radical, principalmente de homens brancos.

O início da campanha de Trump ainda marcou uma aliança de interesses. Nas semanas que anteciparam à eleição, as mentiras postadas por Musk contra os democratas tiveram uma audiência acumulada de 2 bilhões de visualizações.