Empresário assassinado no aeroporto trazia R$ 1 milhão em joias na bagagem

Essa última fala do policial se referia à defesa de Vinícius no processo que ele respondia pelos assassinatos do narcotraficante e Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, criminoso influente no PCC, e o motorista dele, Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue.

As vítimas foram mortas a tiros às 12h10 de 27 de dezembro de 2021 em frente ao número 110 da rua Armindo Guaraná, no Tatuapé, zona leste paulistana. Noé Alves Schaum, 42, acusado de ser o executor do crime, foi assassinado em 16 de janeiro de 2022, no mesmo bairro. A cabeça dele foi decepada.

O policial que teve a conversa gravada por Vinícius acabou preso por policiais federais em uma outra investigação. Já as ameaças contra o empresário se intensificaram logo após ele ter feito a delação premiada.